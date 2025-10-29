Bărbatul arestat preventiv după ce și-a bătut crunt partenera după o criză de gelozie a recunoscut doar că i-a dat o palmă



Poliția orașului Dolhasca a finalizat cercetările în cazul unui caz de violență domestică semnalat pe 18 octombrie 2025, stabilind că un bărbat și-a agresat fizic, în mod repetat, concubina cu care are un copil minor. Inculpatul a fost reținut 24 de ore pe 28 octombrie și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile de către Judecătoria Fălticeni.

Potrivit anchetatorilor, în seara zilei de 17 octombrie 2025, în locuința comună din satul Gulia, pe fondul unei crize de gelozie, bărbatul a lovit-o cu pumnul în zona feței pe partenera sa, iar după ce aceasta a căzut, a continuat să o lovească cu piciorul.

Ulterior, a transportat-o cu mașina în apropierea domiciliului părinților ei din satul Pleșești, comuna Vulturești, unde a fost găsită de rude și dusă de urgență la UPU Suceava.

Cercetările au scos la iveală trei episoade distincte de violență, respectiv unul anterior datei de 16 octombrie 2025; unul în 16 octombrie 2025 (lovituri cu palma peste față), culminând cu agresiunea gravă din 17 octombrie.

Pe 22 octombrie, încadrarea juridică a fost schimbată din lovire (art. 193 alin. 1) în loviri cauzatoare de leziuni grave (art. 193 alin. 2), raportat la violență în familie (art. 199 alin. 1 Cod Penal).

Probele administrate – inclusiv declarația victimei, martori, fișa medico-legală emisă de SJML Suceava pe 22 octombrie, fotografii de la fața locului și examinarea hainelor – au confirmat bănuiala rezonabilă asupra suspectului.

Acesta a recunoscut doar o singură lovitură, peste față, negând restul agresiunilor.

Pe 27 octombrie, s-a dispus continuarea urmăririi penale, iar pe 28 octombrie, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Judecătorul de drepturi și libertăți din Fălticeni a emis mandat de arestare preventivă pe 30 de zile, până la 26 noiembrie 2025. Inculpatul a fost transferat la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Neamț.

Perechea, aflată în concubinaj de aproximativ 5 ani, are un copil minor în vârstă de 4 ani și 3 luni. Cei doi au locuit o perioadă în Belgia, revenind periodic în România, la domiciliul bărbatului.

Poliția Dolhasca continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz.