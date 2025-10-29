Ambasada SUA: Departamentul de Război al SUA anunță modificarea rotației unităților armatei în Europa- Brigada a 2-a Infanterie din Divizia 101 Aeropurtată se retrage fără înlocuire



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Departamentul de Război al Statelor Unite a anunțat o ajustare strategică a prezenței militare americane în Europa, prin retragerea programată a Brigăzii a 2-a Infanterie de Luptă (2nd Infantry Brigade Combat Team) din cadrul Diviziei 101 Aeropurtate (101st Airborne Division) către baza sa din Kentucky, fără a fi înlocuită de o altă unitate, se arată într-un mesaj transmis News Bucovina de Ambasada SUA la București.

sursa foto: Department of War on X

În comunicat se menționează că această decizie face parte din procesul deliberat al Secretarului de Război de a asigura o poziție echilibrată a forțelor militare americane, subliniind creșterea capacității și responsabilității aliaților europeni.

Potrivit comunicatului oficial emis de U.S. Army Europe and Africa, mutarea nu reprezintă o retragere a SUA din Europa sau un semnal al diminuării angajamentului față de NATO și Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord. Dimpotrivă, este un „semn pozitiv” al răspunsului aliaților la apelul președintelui Donald Trump de a-și asuma responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a continentului.

„Această ajustare a poziției forțelor armate nu va schimba mediul de securitate din Europa”, se precizează în comunicat.

SUA își mențin o prezență robustă pe întreg teritoriul european și păstrează capacitatea de a mobiliza forțe și resurse pentru a îndeplini obiectivele regionale, sprijinind prioritățile americane, inclusiv angajamentul ferm al președintelui Trump de a apăra aliații NATO.

Anunțul vine în contextul eforturilor continue de reechilibrare a resurselor militare globale ale SUA, promovând o partajare mai echitabilă a poverii defensive în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Detalii suplimentare pot fi consultate pe site-ul oficial al U.S. Army Europe and Africa.