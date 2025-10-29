Deputatul sucevean Petru Negrea: România nu poate rămâne tăcută în fața eliminării limbii române din școlile din regiunea Cernăuți. Cer intervenție imediată la nivel înalt



Deputatul sucevean Petru-Gabriel Negrea trage un semnal de alarmă cu privire la o gravă încălcare a drepturilor românilor din Ucraina: în regiunea Cernăuți, autoritățile de la Kiev pregătesc reducerea brutală a numărului de licee cu predare exclusiv în limba română de la 20 la doar 4. Acest demers reprezintă, în opinia parlamentarului sucevean, o formă inacceptabilă de epurare identitară.

„Românii din nordul Bucovinei sunt urmașii celor care nu și-au renegat niciodată limba, credința și numele. Nu putem asista pasivi la dispariția educației în limba română într-un spațiu unde româna se vorbea cu mult înainte de apariția statului ucrainean,” a declarat deputatul Negrea.

Acesta a solicitat, printr-o declarație politică, intervenția imediată a președintelui României și a Ministerului Afacerilor Externe la cel mai înalt nivel, pentru anularea măsurii discriminatorii promovate de autoritățile ucrainene. De asemenea, cere blocarea sprijinului financiar și logistic oferit de statul român Ucrainei, până la garantarea prin lege a dreptului românilor la educație în limba maternă.

În plus, parlamentarul AUR propune sesizarea instituțiilor europene cu privire la încălcarea flagrantă a tratatelor internaționale și a valorilor fundamentale ale Uniunii Europene.

„Dacă Ucraina dorește să devină membră a familiei europene, trebuie să respecte principiile care stau la baza acesteia. Respectarea minorităților nu este opțională, ci o condiție esențială,” a subliniat deputatul Negrea.

Acest apel vine într-un context sensibil, în care România a oferit Ucrainei un sprijin substanțial în plan politic, umanitar și diplomatic, în timpul agresiunii militare rusești. Cu atât mai mult, România nu poate accepta ca frații noștri de peste graniță să fie marginalizați și privați de un drept fundamental: educația în limba maternă.