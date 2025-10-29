Diplomă de excelență pentru Laboratorul de Pacing Cardiac al Spitalului Județean Suceava: Finalist național la Romanian Healthcare Awards 2025



Echipa Laboratorului de Pacing Cardiac din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava a fost distinsă cu Diploma de excelență la categoria Echipa Medicală a Anului, în cadrul galei Romanian Healthcare Awards 2025 – eveniment național cu juriu internațional care premiază performanța și buna practică în sistemul medical românesc.

Inaugurat pe 27 octombrie 2023, laboratorul a devenit rapid un pilon al excelenței cardiologice în regiune.

Împreună cu Secția Clinică Cardiologie, echipa a introdus un serviciu vital pentru pacienții cu afecțiuni cardiace severe: implantarea de stimulatoare cardiace.

Până în prezent, au fost realizate cu succes peste 300 de proceduri, salvând și îmbunătățind viețile a sute de pacienți.

Distincția confirmă poziționarea Spitalului Județean Suceava printre centrele de referință în cardiologia intervențională din România și subliniază importanța investițiilor în servicii medicale de înaltă specializare la nivel regional.