Pagube de 200.000 de lei în urma incendiului din Poiana Mărului pornit de la jarul căzut din centrala termică



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un incendiu violent a cuprins marți seară o locuință din satul Poiana Mărului, comuna Mălini, după ce jarul căzut dintr-o centrală termică cu ușa deschisă a declanșat focul.

Proprietara, o femeie de 33 de ani, a sunat la 112 la ora 22:46, alertând autoritățile.

O patrulă din cadrul Secției de Poliție Rurală 7 Mălini s-a deplasat imediat la fața locului unde a constatat că incendiul se manifesta violent la o anexă a casei, extinzându-se deja la acoperișul locuinței, iar pompierii voluntari din cadrul Primăriei Mălini acționau deja, fiind sprijiniți ulterior de două autospeciale ale Detașamentului de Pompieri Fălticeni (I.S.U. „Bucovina” Suceava) și două echipaje voluntare din Cornu Luncii.

Focul a fost localizat și lichidat după o intervenție susținută.

În incendiu au ars complet anexa pe circa 100 mp, inclusiv acoperișul, centrala termică, electrocasnice și mobilier, au fost degradate geamurile și fundătura din lemn a casei de locuit, elemente din plastic ale unui autoturism VW au fost topite de căldură, iar prejudiciul total este de circa 200.000 de lei.

Incendiul s-a propagat și la anexa unui vecin, afectând 3 mp de acoperiș și 0,5 metri steri de lemne de foc.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime omenești sau animale decedate. Proprietara nu deține asigurare pentru locuință și nu are suspiciuni privind cauza incendiului.