Alertă falsă la 112 în Pătrăuți: Soție amendată cu 2.000 de lei după ce a reclamat o „tâlhărie” inventată de soțul beat



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Secția de Poliție Rurală 5 Dărmănești a fost sesizată marți, 28 octombrie 2025, la ora 19:11, prin 112, de o femeie din satul Pătrăuți, care a reclamat că soțul său ar fi fost tâlhărit de două persoane care i-ar fi furat 200 de lei.

La fața locului, polițiștii au constatat o cu totul altă situație.

Astfel, în jurul orei 18:50, bărbatul, aflat în vădită stare de ebrietate, provocase scandal la domiciliu, susținând că nu mai găsește 200 de lei deși îi avea încă din 26 octombrie.

Soția i-a spus că probabil i-a pierdut, moment în care bărbatul a insistat ca aceasta să sune la 112 și să declare o tâlhărie comisă de două persoane necunoscute.

După verificări amănunțite și audierea a doi martori, s-a stabilit că suma de 200 de lei fusese luată de soție de sub perna din dormitor, bani proveniți din fondul familiei, fără știrea soțului.

Femeia îi folosise pentru cumpărături casnice și nu recunoscuse gestul până la sosirea polițiștilor.

Bărbatul nu a fost agresat fizic de nimeni și, odată aflat adevărul, a declarat că nu are nicio pretenție față de soție și nu dorește să depună plângere pentru furt.

Deoarece sesizarea nu a corespuns realității, apelanta a fost sancționată contravențional cu 2.000 de lei, conform OUG 34/2008. În acest caz s-a întocmit proces-verbal de constatare, iar DGASPC și SPAS au fost informate pentru monitorizarea familiei și luarea măsurilor legale specifice.