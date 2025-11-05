Incendiu la o gospodărie din Păltinoasa: Pompierii intervin cu patru autospeciale și o ambulanță SMURD



Un incendiu a izbucnit miercuri seara la o gospodărie din comuna Păltinoasa afectând casa de locuit și anexele gospodărești.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului intervin pompierii militari de la subunitățile din Gura Humorului și Suceava, alături de lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Cornu Luncii, cu patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Potrivit primelor informații, pompierii au reușit să localizeze flăcările și lucrează intens pentru stingerea completă a incendiului.

Până în acest moment, nu au fost raportate victime.

Cauza incendiului urmează să fie stabilită de pompieri după finalizarea intervenției și efectuarea cercetărilor.