Primăria Suceava laudă constructorii pentru că muncesc și pe timp de ploaie: Au termene de respectat pentru suceveni

Primăria Municipiului Suceava a lăudat, miercuri seara, constructorilor care lucrează neobosit pe șantierele orașului, indiferent de condițiile meteorologice. Într-un mesaj publicat astăzi, autoritățile locale compară dedicarea acestor echipe cu cea a piloților de avioane sau de Formula 1, subliniind că „adevăratele teste se dau pe ploaie sau pe furtună”.

„În timp ce mulți dintre noi reușim să ne ferim de ploaie și de vânt, acești OAMENI sunt pe teren. Muncesc. Au termene de respectat. Au lucrări de finalizat. Pentru suceveni”, se arată în comunicatul Primăriei.

Mesajul evidențiază eforturile companiilor Symetrica, SUCT, Autotehnorom și ale echipelor de la Administrare Străzi, care lucrează zilnic pentru a avansa proiectele de infrastructură ale orașului.

Primăria subliniază determinarea de a profita de fiecare zi favorabilă pentru a duce la bun sfârșit obiectivele propuse, mulțumind public constructorilor pentru angajamentul lor față de comunitatea suceveană.

„Tragem cât ne permite vremea, pentru a livra cât mai mult din ceea ce ne-am propus!”, concluzionează mesajul.