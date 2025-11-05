PSD face scut în jurul lui Șoldan și îi cere lui Bolojan ca proiectul centurii Gura Humorului să fie aprobat



Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru varianta de ocolire Gura Humorului urmează să fie repus pe ordinea de zi a ședinței Guvernului și să fie discutat joi.

Potrivit unor surse familiarizate cu subiectul, proiectul Hotărârii de Guvern a fost repus în discuția Guvernului în urma presiunilor făcute de conducerea PSD, care a făcut scut în jurul lui Gheorghe Șoldan și susține proiectul acestuia de realizare a centurii ocolitoare Gura Humorului pentru a fluidiza traficul în zona respectivă care este cel de-al treilea punct critic de blocaj din țară cu peste 10.000 de autovehicule care circulă zilnic.

Conform surselor citate, inclusiv președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-ar fi transmis premierului Ilie Bolojan că se poate ajunge din nou la un blocaj guvernamental dacă proiectul acesta nu este avizat mai ales că este o necesitate pentru traficul între Moldova spre Ardeal.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat săptămâna trecută că a avut discuții cu premierul Ilie Bolojan privind asigurarea finanțării variantei de ocolire Gura Humorului în condițiile în care acesta a cerut refacerea devizului ceea ce ar prelungi cu încă un an declanșarea procedurilor de licitație pentru proiectare și execuție fără să existe certitudinea că prețul va fi mai mic.

Șoldan a spus că în varianta pe care el o propune, de half profile, prima etapă a centurii va fi cu câte o bandă și jumătate pe sens de mers, iar costurile se ridică la 150 de milioane de euro din care 60 la sută fonduri europene, 10-15 la sută contribuția CJ Suceava și restul contribuția Guvernului, fiind redusă valoarea de la peste 540 de milioane de euro.

Președintele Șoldan a spus că are încredere că premierul Bolojan va înțelege necesitatea acestei investiții mai ales că ar putea să se confrunte și cu nemulțumiri ale transportatorilor.

Traseul șoselei de centură Gura Humorului are o lungime totală de 9,4 kilometri, dintre care aproximativ 5,3 kilometri de viaduct, care va traversa râul Moldova la înălțimi de până la 17 de metri.



Este singurul traseu viabil din punct de vedere tehnic, care nu presupune demolări, nu afectează locuințe și nu atinge ariile protejate din zonă.