AUR Câmpulung Moldovenesc cere stoparea degradării Casei de Cultură și revitalizarea sa ca spațiu cultural



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) – Filiala Câmpulung Moldovenesc trage un semnal de alarmă privind situația Casei de Cultură a Sindicatelor din oraș, un simbol al vieții culturale locale, care riscă să își piardă destinația inițială.

Clădirea, un reper istoric și cultural al comunității, este tratată ca un simplu imobil comercial, iar Sala Mare, spațiul central al activităților artistice, este în curs de transformare într-un spațiu de retail.

AUR Câmpulung Moldovenesc condamnă ferm această abordare și susține demersurile civice pentru oprirea lucrărilor care compromit caracterul cultural al clădirii.

„Casa de Cultură nu este doar un imobil, ci o instituție a memoriei și identității noastre. Administrarea sa nu poate ignora valoarea istorică și culturală în favoarea intereselor comerciale”, declară reprezentanții filialei.

Deși AUR a închiriat un spațiu administrativ în clădire, filiala subliniază că utilizarea birourilor nu justifică transformarea sălii de spectacole într-un centru comercial.

În acest context, AUR cere sindicatelor care administrează clădirea să își asume responsabilitatea față de comunitate și să inițieze un dialog pentru găsirea unor soluții care să respecte destinația culturală a instituției.

La nivel național, deputatul sucevean AUR Petru-Gabriel Negrea a adresat o solicitare oficială Guvernului și Ministerului Culturii, cerând clasarea Caselor de Cultură ca monumente istorice, acolo unde este cazul, și elaborarea unor soluții legislative pentru protejarea și revitalizarea acestor spații prin parteneriate între stat și autoritățile locale.

„Casa de Cultură este un loc al formării și al vieții comunitare. AUR Câmpulung Moldovenesc va sprijini, prin toate mijloacele legale, salvarea acestui spațiu și readucerea sa în circuitul public pentru care a fost construită”, afirmă filiala locală, reiterând angajamentul pentru apărarea patrimoniului cultural al orașului.