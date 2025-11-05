Doi bărbați surprinși în flagrant în timp ce transportau lemn tăiat ilegal și furat dintr-o pădure de pe raza comunei Zvoriștea



Polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Adâncata au fost alertați telefonic, marți la prânz, de un pădurar din cadrul Ocolului Silvic Adâncata despre tăierea și sustragerea ilegală a mai multor arbori din pădurea situată în satul Dealu, comuna Zvoriștea.

În urma cercetărilor, polițiștii au identificat pe un drum neclasificat din apropierea pădurii un atelaj hipo încărcat cu aproximativ 1,8 metri cubi de lemn de foc, specie carpen, pentru care nu existau documente de proveniență.

Cei doi ocupanți, ambii din satul Călinești, comuna Șerbăuți, au fost surprinși în flagrant de polițiști și pădurar.

Unul dintre aceștia a recunoscut că, în aceeași zi, la ora 05:00, a tăiat 17 arbori din pădurea respectivă folosind un ferăstrău mecanic, iar ulterior, împreună cu celălalt bărbat, a transportat lemnul cu atelajul, intenționând să-l vândă în localitatea Dealu.

Cercetările la fața locului, în zona „Bărănci” din fondul forestier privat administrat de Ocolul Silvic Adâncata, au confirmat tăierea a 17 arbori, identificați prin cioatele rămase.

Lemnul sustras a fost descărcat la indicațiile pădurarului și predat în custodie acestuia.

Valoarea prejudiciului urmează să fie stabilită printr-un calcul detaliat.

Poliția a întocmit un dosar penal pentru infracțiunile de „tăiere ilegală de arbori” și „furt de arbori”, cercetările fiind în curs pentru clarificarea circumstanțelor și stabilirea responsabilităților.