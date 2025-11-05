Shopping fără limite la Iulius Mall Suceava: Black Friday vine cu oferte de până la 70%



Iubitorii de reduceri și achiziții inspirate se bucură, în noiembrie, de oferte avantajoase la Iulius Mall Suceava. Black Friday 2025, o campanie care se întinde pe întreaga lună, îți aduce discounturi de până la 70% la zeci de branduri și produse din toate categoriile — de la modă și frumusețe, până la servicii și restaurante.

Pentru pasionații de fashion, Reserved adaugă extra 20% discount la articolele cu preț redus, iar Motivi vine cu oferte de până la 50% pentru articole selectate din colecțiile de toamnă-iarnă. Escudo, C&A, Bigotti, Salamander, KC Store și Jona te așteaptă cu reduceri de până la 30%.

Cei care preferă activitățile sport și outdoor pot cumpăra jachete și ghete Adidas la prețuri cu până la 50% mai mici la Intersport, până pe 17 noiembrie. Redescoperă bucuria ritualurilor de îngrijire și frumusețe cu produsele de la The Makeup Shop și Cupio. Găsești reduceri de 20% până la 60% la make-up și skincare, iar Cupio te răsfață cu până la 50% discount la o gamă largă de produse. E momentul ideal să-ți împrospătezi rutina de beauty și să te bucuri de micile momente dedicate ție.

Pentru un plus de grijă față de tine, Dr. Max, Dr. Green și Secom vin cu prețuri cu până la 70% mai mici la suplimente și produse pentru sănătate. Iar pentru mesele în familie sau cu prietenii și pauze cu gust, nu lipsesc ofertele de la foodcourt. MADO, Cartofisserie și YUMM vin cu promoții tentante pe toată durata lunii noiembrie.

Pregătește-ți lista de cumpărături și profită de Black Friday la Iulius Mall Suceava!