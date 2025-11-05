Doi consilieri locali cer oprirea lucrărilor comerciale și clarificarea statutului Casei de Cultură din Câmpulung Moldovenesc



Doi consilieri locali din Câmpulung Moldovenesc, Daniel Popescu și Cristina Piticari, au adresat o solicitare oficială Asociației Naționale a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România (ANCCSR), cerând oprirea imediată a lucrărilor de amenajare din incinta Casei de Cultură a Sindicatelor și interzicerea activităților comerciale care contravin scopului cultural al instituției.

Solicitarea, înregistrată cu nr. 43/05.11.2025, invocă prevederile legale care definesc rolul caselor de cultură ca spații dedicate activităților culturale, educative și sociale, nu comerciale.

Potrivit documentului, în prezent, în incinta clădirii se desfășoară lucrări pentru amenajarea unui magazin comercial pe o suprafață de aproximativ 150 m², ceea ce este considerat o „deturnare gravă” a scopului instituției și o încălcare a statutului său de utilitate publică.

Consilierii propun înființarea unei comisii mixte, formată din reprezentanți ai ANCCSR, autorități locale și societatea civilă, pentru a analiza posibilitatea transferului clădirii către municipalitate, astfel încât aceasta să redevină un spațiu cultural activ.

„Casa de Cultură este un simbol al identității orașului. Transformarea ei într-un magazin comercial este inacceptabilă. Vrem ca acest spațiu să găzduiască din nou spectacole, ateliere și activități educative pentru comunitate”, a declarat consilierul local Daniel Popescu.

Inițiatorii demersului au subliniat importanța protejării patrimoniului cultural local și au mulțumit comunității pentru susținere după ce o petiție online, „Casa de Cultură aparține comunității”, inițiată pe platforma Declic, a strâns aproape 2.000 de semnături din partea cetățenilor din Câmpulung Moldovenesc.

Consilierii au cerut ANCCSR să răspundă în termenul legal cu măsurile luate și clarificări privind regimul juridic al clădirii, pentru a asigura păstrarea destinației sale culturale.