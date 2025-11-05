Razie a poliției și jandarmeriei în zona a trei licee din Suceava: 38 de elevi au fost depistați în localuri publice


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Polițiști din cadrul I.P.J. Suceava, împreună cu jandarmi din I.J.J. Suceava, au desfășurat, marți, 4 noiembrie 2025, între orele 13:00 și 15:00, o acțiune amplă în municipiul Suceava, în zona Colegiului Național „Mihai Eminescu”, Colegiului Economic „Dimitrie Cantemir” și Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară.

 Scopul acțiunii a fost creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic, protecția unităților de învățământ, prevenirea delincvenței juvenile și a absenteismului școlar.

Acțiunea a implicat 16 forțe de ordine, dintre care 6 polițiști din Biroul Siguranță Școlară, 3 din Poliția municipiului Suceava – Biroul de Ordine Publică, 3 din Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (S.I.C.E.), 2 din Serviciul de Ordine Publică (S.O.P.), 2 din Serviciul Criminalistic – Compartimentul Canin și 6 jandarmi.

În cadrul operațiunii, au fost efectuate:

  • 10 controale la agenți economici, cu instruirea acestora privind interdicția vânzării de băuturi alcoolice, energizante și produse din tutun către minori;
  • 5 agenți de securitate și 3 obiective verificate pentru respectarea legislației privind paza bunurilor;
  • 86 de persoane legitimate (folosind aplicația eDAC), dintre care 38 de elevi depistați în localuri publice;
  • 5 bagaje și 6 autovehicule controlate;
  • 5 persoane atenționate și 8 contravenții aplicate, în valoare totală de 12.000 lei (1 la OUG 28/1999 și 7 la OUG 195/2002);
  • 630 lei ridicați în vederea confiscării.

În preambulul acțiunii, au fost organizate 6 activități preventive la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” din Suceava, cu participarea a 291 de elevi și 19 cadre didactice, axate pe educația pentru siguranță și prevenirea comportamentelor de risc.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR