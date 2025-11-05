Razie a poliției și jandarmeriei în zona a trei licee din Suceava: 38 de elevi au fost depistați în localuri publice



Polițiști din cadrul I.P.J. Suceava, împreună cu jandarmi din I.J.J. Suceava, au desfășurat, marți, 4 noiembrie 2025, între orele 13:00 și 15:00, o acțiune amplă în municipiul Suceava, în zona Colegiului Național „Mihai Eminescu”, Colegiului Economic „Dimitrie Cantemir” și Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară.

Scopul acțiunii a fost creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic, protecția unităților de învățământ, prevenirea delincvenței juvenile și a absenteismului școlar.

Acțiunea a implicat 16 forțe de ordine, dintre care 6 polițiști din Biroul Siguranță Școlară, 3 din Poliția municipiului Suceava – Biroul de Ordine Publică, 3 din Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (S.I.C.E.), 2 din Serviciul de Ordine Publică (S.O.P.), 2 din Serviciul Criminalistic – Compartimentul Canin și 6 jandarmi.

În cadrul operațiunii, au fost efectuate:

10 controale la agenți economici, cu instruirea acestora privind interdicția vânzării de băuturi alcoolice, energizante și produse din tutun către minori;

5 agenți de securitate și 3 obiective verificate pentru respectarea legislației privind paza bunurilor;

86 de persoane legitimate (folosind aplicația eDAC), dintre care 38 de elevi depistați în localuri publice;

5 bagaje și 6 autovehicule controlate;

5 persoane atenționate și 8 contravenții aplicate, în valoare totală de 12.000 lei (1 la OUG 28/1999 și 7 la OUG 195/2002);

630 lei ridicați în vederea confiscării.

În preambulul acțiunii, au fost organizate 6 activități preventive la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” din Suceava, cu participarea a 291 de elevi și 19 cadre didactice, axate pe educația pentru siguranță și prevenirea comportamentelor de risc.