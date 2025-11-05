Motociclist rănit și patru autoturisme avariate în Suceava după ce o șoferiță a depășit pe linia continuă



Un accident rutier în care un motociclist a fost rănit s-a produs marți dimineața în jurul orei 10:25, pe strada Triajului din municipiul Suceava.

Potrivit datelor preliminare din ancheta polițiștilor, o femeie de 49 de ani din Suceava, aflată la volanul unui autoturism Volkswagen Golf, a efectuat o manevră de depășire, încălcând marcajul longitudinal continuu ce separă sensurile de deplasare, în timp ce se deplasa spre zona „Mobexpert”.

În acel moment, autoturismul a intrat în coliziune cu un motociclu marca SYM, condus de un tânăr de 24 de ani din comuna Șcheia, care efectua un viraj la stânga pentru a intra în parcarea destinată angajaților Shopping City Suceava.

În urma impactului, motociclul s-a răsturnat pe carosabil, iar autoturismul a acroșat alte trei mașini parcate regulamentar.

Motociclistul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Suceava, unde a fost diagnosticat cu „contuzie ușoară prin accident rutier, contuzie la cot și pumn stâng”.

Ambii conducători, al autoturismului și al motocicletei, au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat). Poliția a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”, urmând să continue cercetările pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale accidentului.