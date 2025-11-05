Incendiu violent în comuna Putna: O persoană găsită decedată din cauze naturale în locuința vecină



În seara zilei de 4 noiembrie 2025, la ora 21:16, Secția 4 de Poliție Rurală Gălănești a fost alertată prin 112 despre un incendiu izbucnit la o locuință din comuna Putna.

Incendiul s-a manifestat violent la o casă de locuit și anexele gospodărești ale unui localnic, cuprinzând o suprafață de aproximativ 120 mp a locuinței și 150 mp de anexe (bucătărie de vară, magazie, depozit de furaje și adăpost de animale).

Flăcările au distrus bunurile din interior și au cauzat moartea a 25 de animale (un cal, doi porci și 22 de păsări).

De asemenea, o locuință învecinată a fost afectată, cu circa 10 mp din lateralul din lemn ars.

Echipajul de poliție a evacuat o femeie din locuința afectată, iar fiul acesteia era deja în siguranță.

Proprietarul locuinței, internat la spital, nu se afla la domiciliu.

În timpul intervenției, polițiștii au verificat o locuință învecinată, unde au găsit o persoană vârstnică decedată, fără legătură cu incendiul.

Medicul de familie a confirmat decesul din cauze naturale, legate de afecțiuni cardiace și respiratorii preexistente, urmând să elibereze certificatul constatator.

La examinarea cadavrului nu au fost identificate leziuni.

La fața locului au intervenit pompierii militari din Detașamentele Rădăuți, Vicovu de Sus și Siret, sprijiniți de pompierii voluntari din Putna, Bilca, Gălănești și Voitinel, cu mai multe autospeciale de stingere și un modul SMURD.

Incendiul a fost localizat și stins în jurul orei 03:30.

Cauza incendiului a fost stabilită ca fiind efectul termic al unui cablu electric defect, amplificat de cantitatea mare de materiale combustibile din locuință.

În urma evenimentului, poliția a deschis un dosar penal pentru „distrugere din culpă”, iar din fericire, nu au fost înregistrate victime omenești ca urmare a incendiului. Autoritățile continuă să monitorizeze situația pentru a preveni astfel de incidente.