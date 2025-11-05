Comisar șef Florin-Constantin Poenari a câștigat concursul pentru funcția de șef al inspectoratului de poliție județean Suceava



Actualul împuternicit la comanda IPJ Suceava, comisar șef Florin-Constantin Poenari, a câștigat concursul organizat pentru ocuparea funcției vacante șef al inspectoratului de poliție județean I la Inspectoratul de Poliție Județean Suceava.

La concurs s-au înscris două persoane care au avut dosarele validate și au trecut ambii proba psihologică, dar la proba de interviu care s-a desfășurat marți a participat doar comisar șef Florin-Constantin Poenari care a fost notat cu 7,07.

Poliția Județeană Suceava are de mai bine de cinci ani postul de șef al inspectoratului vacant, conducerea fiind asigurată prin împuternicit.

Florin Constantin Poenari, născut pe 4 aprilie 1982 în Câmpulung Moldovenesc, este actualul Împuternicit Șef al Inspectoratului de Poliție Județean (I.P.J.) Suceava, funcție ocupată din 12 februarie 2021.

Căsătorit și tată a doi copii, acesta are o carieră de peste 20 de ani în Poliția Română, cu o vastă experiență în ordine publică, poliție rutieră și management.

Și-a început cariera în 2004 ca ofițer de cercetări penale și poliție rutieră la Poliția Gura Humorului și Suceava, avansând ulterior în funcții de conducere. Între 2009 și 2010 a activat la Biroul Control Intern al I.P.J. Suceava, iar între 2010 și 2016 a fost șef al Poliției municipiului Suceava. Din 2016 până în 2019 a condus Biroul pentru Centrul Universitar al Poliției Suceava, iar între 2019 și 2021 a fost Împuternicit Adjunct al Șefului I.P.J. Suceava, responsabil de ordine publică și poliție rutieră.

Absolvent al Academiei de Poliție „Al.I. Cuza” București, Facultatea de Drept (2004), Florin Poenari a completat formarea cu un master în „Managementul activităților de ordine publică și siguranță națională” (2008) și un curs postuniversitar în „Siguranța circulației rutiere” la Universitatea Tehnică „Ghe. Asachi” Iași (2008).