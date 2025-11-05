Comisar șef Florin-Constantin Poenari a câștigat concursul pentru funcția de șef al inspectoratului de poliție județean Suceava

Intră acum și în grupul de
Actualul împuternicit la comanda IPJ Suceava, comisar șef Florin-Constantin Poenari, a câștigat concursul organizat pentru ocuparea funcției vacante șef al inspectoratului de poliție județean I la Inspectoratul de Poliție Județean Suceava.
La concurs s-au înscris două persoane care au avut dosarele validate și au trecut ambii proba psihologică, dar la proba de interviu care s-a desfășurat marți a participat doar comisar șef Florin-Constantin Poenari care a fost notat cu 7,07.
Poliția Județeană Suceava are de mai bine de cinci ani postul de șef al inspectoratului vacant, conducerea fiind asigurată prin împuternicit.
Florin Constantin Poenari, născut pe 4 aprilie 1982 în Câmpulung Moldovenesc, este actualul Împuternicit Șef al Inspectoratului de Poliție Județean (I.P.J.) Suceava, funcție ocupată din 12 februarie 2021.
Căsătorit și tată a doi copii, acesta are o carieră de peste 20 de ani în Poliția Română, cu o vastă experiență în ordine publică, poliție rutieră și management.
Și-a început cariera în 2004 ca ofițer de cercetări penale și poliție rutieră la Poliția Gura Humorului și Suceava, avansând ulterior în funcții de conducere. Între 2009 și 2010 a activat la Biroul Control Intern al I.P.J. Suceava, iar între 2010 și 2016 a fost șef al Poliției municipiului Suceava. Din 2016 până în 2019 a condus Biroul pentru Centrul Universitar al Poliției Suceava, iar între 2019 și 2021 a fost Împuternicit Adjunct al Șefului I.P.J. Suceava, responsabil de ordine publică și poliție rutieră.
Absolvent al Academiei de Poliție „Al.I. Cuza” București, Facultatea de Drept (2004), Florin Poenari a completat formarea cu un master în „Managementul activităților de ordine publică și siguranță națională” (2008) și un curs postuniversitar în „Siguranța circulației rutiere” la Universitatea Tehnică „Ghe. Asachi” Iași (2008).
Intră acum și în grupul de