Modificări rutiere în Suceava pentru fluidizarea traficului în intersecția Uzina Electrică / Brădet

Primăria Municipiului Suceava a anunțat miercuri, 5 noiembrie 2025, implementarea unor modificări ale marcajelor rutiere și ale fluxului de circulație în intersecția Uzina Electrică / Brădet, cu scopul de a reduce timpul petrecut în trafic și de a crește calitatea vieții cetățenilor.

Astfel, noile reglementări includ:

Două benzi de circulație pentru traficul dinspre strada Mitropoliei către strada Parcului și strada Izvoarele Cetății;

Bandă dedicată pentru viraj la stânga pentru traficul dinspre Ipotești, de pe strada Izvoarele Cetății către strada Mitropoliei;

Interzicerea circulației dinspre strada Parcului către strada Izvoarele Cetății, prin marcaje cu linie dublă continuă și semnalistică rutieră limitatoare de sens.

Primăria Suceava mulțumește specialiștilor Poliției Rutiere pentru profesionalismul și sprijinul acordat în implementarea acestor măsuri.

„Intervenim punctual acolo unde putem reduce timpul petrecut în trafic, contribuind la o viață mai bună pentru suceveni”, se arată în comunicatul municipalității.

Aceste modificări continuă demersurile de fluidizare a traficului din municipiu, după ce, în luna aprilie, sensul giratoriu Traian Vuia / Cernăuți a fost lărgit cu sprijinul Poliției Rutiere.

Primăria anunță că urmează noi măsuri în zonele Carrefour, Selgros și Lidl Calea Obcinilor, bazate pe sugestiile specialiștilor, pentru a optimiza circulația în oraș.