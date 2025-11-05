Conferință națională la Centrul de Pregătire al USV de Vatra Dornei privind evoluția și rolul Poliției locale în comunitate



În perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2025, Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat, la Centrul de Pregătire și Formare Continuă din Vatra Dornei, conferința națională „Poliția locală: trecut, prezent și perspective”.

Evenimentul, parte a Academiei de Joburi 2025, a avut ca scop analiza evoluției, rolului actual și direcțiilor de dezvoltare ale profesiei de polițist local în România, cu accent pe formarea profesională universitară și inserția absolvenților pe piața muncii.

Conferința a reunit studenți și cadre didactice de la patru universități din România care oferă programe de studii în specializarea Poliție locală: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (prin Facultatea de Drept și Științe Administrative și Centrul de Formare și Cercetare din Administrația Publică), Universitatea „Ovidius” din Constanța, Universitatea „Agora” din Oradea și Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.

Aceste instituții pregătesc absolvenți capabili să răspundă cerințelor direcțiilor de Poliție locală din cadrul unităților administrativ-teritoriale.

La eveniment au participat și reprezentanți ai Poliției Vatra Dornei, Detașamentului de Jandarmi Vatra Dornei, Poliției Locale Vatra Dornei și Poliției Locale Câmpulung Moldovenesc, precum și specialiști din domeniul ordinii și siguranței publice și al administrației publice.

Aceștia au contribuit la crearea unui cadru profesionist de dezbatere și au facilitat un schimb valoros de experiență.

Participanții au prezentat bune practici din activitatea Poliției locale și din colaborarea cu Poliția națională și Jandarmeria, evidențiind provocările întâmpinate în diverse contexte administrative. S-a discutat, de asemenea, despre importanța unui dispecerat unic pentru o coordonare eficientă între structuri.

Temele abordate au oferit o imagine detaliată asupra complexității activității operative la nivel local și național, precum și o viziune clară asupra pregătirii și inserției profesionale a absolvenților programelor de licență în Poliție locală.