Proiect strategic pentru alfabetizare funcțională în județul Suceava

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, Institutul de Științe ale Educației (IȘE) și Casele Corpului Didactic (CCD) și Inspectoratele Școlare din Alba, Argeș, Dolj și Ilfov, va implementa, începând cu 1 octombrie 2025, proiectul „Mecanism de intervenție pentru alfabetizare funcțională în învățământul preuniversitar (MIAF)”, cod SMIS 335928.

Proiectul, cofinanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, are o durată de 48 de luni și un buget total eligibil de 207.160.606,80 lei, din care 10.551.440,00 lei sunt alocați IȘJ Suceava.

Coordonat la nivel de partener de inspectorul școlar general prof. Anton Nicolae Ciprian, proiectul vizează îmbunătățirea alfabetizării funcționale a elevilor din învățământul primar și gimnazial (ISCED 1-2) în domenii precum lectură, matematică, științe, educație civică și educație digitală.

IȘJ Suceava va coordona 12 județe din regiunile Nord-Est și Sud-Est, având un rol cheie în implementarea activităților.

Proiectul include elaborarea unui cadru de evaluare a nivelului de alfabetizare funcțională (standarde, teste și itemi de evaluare), formarea a minimum 30.000 de cadre didactice din cele 37.500 sprijinite la nivel național și pilotarea unui mecanism de intervenție în 176 de școli selectate, care să fie extins ulterior la nivel național.

CCD Suceava va coordona formarea a 6.200 de cadre didactice din regiunea Nord-Est și 4.000 din regiunea Sud-Est, implicând 185 de formatori.

O componentă importantă a proiectului este dezvoltarea unei platforme e-learning care va include resurse educaționale (materiale didactice, studii de caz, tutoriale video), un sistem de suport pentru formare online și un spațiu de comunicare pentru participanți. Aceasta va facilita accesul la metodologii și instrumente inovatoare, sprijinind implementarea eficientă a intervențiilor.

Proiectul vizează minimum 15.000 de elevi din 176 de școli și 37.500 de cadre didactice, care vor beneficia de programe de formare profesională axate pe competențe cheie pentru alfabetizarea funcțională.

Activitățile de formare se vor desfășura pe două niveluri: formarea formatorilor și formarea cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, cu module dedicate lecturii, matematicii, științelor, educației civice și educației digitale.

Prin proiectarea și pilotarea unui mecanism de intervenție, proiectul MIAF va sprijini elevii aflați în risc de analfabetism funcțional prin activități remediale, evaluări continue și consiliere parentală.

Rezultatele vor fi comunicate decidenților educaționali pentru a susține extinderea inițiativei la nivel național.

„Vor fi proiectate și implementate intervenții integrate care includ elaborarea unui cadru de evaluare a nivelului de alfabetizare funcțională (standarde, seturi de itemi și teste de evaluare), dezvoltarea competențelor cadrelor didactice și implementarea unui mecanism de intervenție pilot vizând alfabetizarea funcțională a elevilor, având ca perspectivă extinderea acestui mecanism la nivel național”, a declarat prof. Anton Nicolae Ciprian, coordonator al proiectului.