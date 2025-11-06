Premierul Ilie Bolojan amână din nou aprobarea centurii Gura Humorului și se întâlnește iar cu Gheorghe Șoldan pentru a-i explica proiectul



Premierul Ilie Bolojan a amânat, joi, din nou aprobarea unei hotărâri de guvern privind indicatorii tehnico-economici ai variantei ocolitoare Gura Humorului, act normativ care este necesar pentru declanșarea procedurilor de licitație în vederea proiectării și executării investiției.

Înainte de ședința de guvern în care urma să fie discutat proiectul Hotărârii de Guvern, premierul Ilie Bolojan l-a contactat pe președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, și i-a transmis că dorește să aibă, vineri dimineața, cu el o discuție în care să i se explice proiectul.

Președintele Gheorghe Șoldan a declarat pentru News Bucovina că va purta o nouă discuție cu premierul pentru realizarea acestui proiect și că îi va prezenta și o scrisoare prin care CJ Suceava își asumă să asigure și jumătate din cofinanțarea Guvernului.

„Acest proiect de investiție este mult prea important pentru județul Suceava în primul rând, dar și pentru zona de nord a țării pentru a fluidiza traficul în cel de-al treilea punct de blocaj din țară care este Gura Humorului. Pentru asta voi prezenta și o scrisoare în care noi, Consiliul Județean Suceava, ne asumăm să asigurăm pe lângă cofinanțarea autorității locale și jumătate din cofinanțarea asigurată de Guvern. Proiectul se face prin POT 2021-2027 și are asigurată 60 la sută finanțare europeană, 30 la sută cofinanțare de la Guvern și 10 la sută de la autoritatea locală. Noi ne asumăm că vom asigura și jumătate din cofinanțarea Guvernului, ceea ce înseamnă că vom avea din nou o premieră, respectiv Guvernul să fie finanțat de CJ Suceava pentru un proiect guvernamental”, a explicat președintele Șoldan.

El și-a exprimat speranța și încrederea că este ultima amânare pentru centura Gura Humorului și că în următoarea ședință Guvernul va aproba indicatorii tehnico-economici.

„Vrem să declanșăm procedurile de licitație în acest an. Nicio întârziere nu este permisă pentru această investiție care trebuie să intre în execuție cât mai repede pentru că blocajele în trafic afectează mult dezvoltarea zonei”, a spus Șoldan.

Președintele CJ Suceava a reamintit că fosta administrație liberală a lăsat un proiect de șosea ocolitoare la Gura Humorului fără finanțare întrucât valoarea actualizată se apropia de 700 de milioane de euro pentru circa 12 kilometri de drum de mare viteză și că pentru a obține finanțare el a făcut propunerea de a realiza proiectul în două etape.

Prima etapă a centurii va fi cu câte o bandă și jumătate pe sens de mers, iar costurile se ridică la 150 de milioane de euro, din care 60 la sută este contribuția UE.

Traseul șoselei de centură Gura Humorului are o lungime totală de 9,4 kilometri, dintre care aproximativ 5,3 kilometri de viaduct, care va traversa râul Moldova la înălțimi de până la 17 de metri.

Este singurul traseu viabil din punct de vedere tehnic, care nu presupune demolări, nu afectează locuințe și nu atinge ariile protejate din zonă.