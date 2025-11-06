Operațiunea Jupiter: Percheziții în Suceava într-un caz de înșelăciune și fals cu prejudiciu de 175.000 euro



Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, împreună cu ofițerii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Suceava, au efectuat, joi, trei percheziții domiciliare în județul Suceava și au pus în executare trei mandate de aducere într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Acțiunea s-a desfășurat în cadrul Operațiunii Jupiter.

Potrivit procurilor, prejudiciul estimat se ridică la 175.000 euro.

Conform anchetei, în august 2024, un cetățean spaniol a fost contactat de o persoană care i-a propus participarea la un proiect imobiliar pentru extinderea unui hotel din comuna Vama.

Suspectul a prezentat fotografii ale mai multor investiții pentru a câștiga încrederea victimei.

În septembrie 2024, cetățeanul spaniol s-a deplasat în România, a vizitat locația și a semnat un document prin care urma să devină asociat cu 5% din afacere, plătind 175.000 euro.

Ulterior, pe 10 noiembrie 2024, victima a mai transferat o sumă de bani.

În decembrie 2024, în urma unor verificări, cetățeanul spaniol a descoperit că a fost înșelat, banii fiind de fapt depuși într-un cont bancar din Barcelona.

Autoritățile continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate în această schemă de înșelăciune.