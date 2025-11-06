Vernisaj expoziție de pictură „Dincolo de…” de Pușa Pîslaru-Ionescu la Muzeul Național al Bucovinei



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Muzeul Național al Bucovinei invită publicul miercuri, 12 noiembrie 2025, ora 13:00, la Muzeul de Istorie – Sala Parter, la vernisajul expoziției de pictură „Dincolo de…” semnată de artista Pușa Pîslaru-Ionescu.

Evenimentul va fi prezentat de prof. dr. Iulian Bucur, critic de artă, și este finanțat de Consiliul Județean Suceava.

Pușa Pîslaru-Ionescu, născută pe 22 aprilie 1956 în Solești, județul Vaslui, este absolventă a Universității de Arte „George Enescu” din Iași, specializarea pictură, având ca mentori artiști de renume precum Dan Hatmanu, Adrian Podoleanu și Francisc Bartok.

Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala Suceava din 1994, artista este profesor titular la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava și coordonator al grupului de copii „Micii Picasso” din 2002.

Recunoscută pentru lucrările sale vibrante, descrise de regretatul critic Tiberiu Cosovan drept „hipnotice explozii de lumină”, Pușa Pîslaru-Ionescu revine pe simezele Muzeului Național al Bucovinei.

Lucrările sale se regăsesc în colecții prestigioase, precum Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Național al Bucovinei, Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași, dar și în colecții private din România, Italia, Grecia, Elveția, SUA și Canada.

De-a lungul carierei, artista a fost distinsă cu premii importante, printre care Premiul II la Concursul Național „Voronețiana” (1994) și Premiul special pentru cromatică la „Expoziția Internațională de Arte Vizuale” din Iași (2011).

Expoziția „Dincolo de…” va fi deschisă publicului în perioada 12 noiembrie – 7 decembrie 2025, de marți până duminică, între orele 9:00–17:00.