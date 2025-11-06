Deputatul sucevean Petru Negrea atenționează Guvernul asupra birocrației parazitare care sufocă antreprenorii români și transformă mediul de afaceri într-un „suspect permanent”



Într-o declarație politică susținută joi în Parlamentul României, deputatul AUR de Suceava Petru Gabriel Negrea a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă întreprinzătorii români din cauza birocrației excesive și a reglementărilor lipsite de logică economică.

Acesta a criticat dur sistemul actual, care, în opinia sa, descurajează inițiativa antreprenorială și transformă mediul de afaceri într-un „suspect permanent”.

„Întreprinzătorii, cei care susțin economia reală, se lovesc zilnic de o birocrație parazitară. Reglementările, impuse fără analize de impact, ascund adesea interese private. IMM-urile sunt obligate să plătească pentru audituri financiare, evaluări inutile de active și clădiri sau taxe notariale disproporționate, în timp ce alte state europene aplică tarife fixe. Firmele mici obțin avize și certificate costisitoare, care nu aduc valoare, ci alimentează un mecanism birocratic scump”, a declarat deputatul.

Negrea a punctat și problemele din industria ospitalității, unde antreprenorii plătesc taxe pentru drepturi de autor către organizații private, lipsite de transparență, care funcționează ca „monopoluri legale”.

„Aceste practici, regăsite în mai multe domenii, generează venituri pentru structuri privilegiate, în detrimentul celor care muncesc”, a adăugat parlamentarul sucevean.

Deputatul Petru Negrea a lansat un apel către Guvern și comisiile parlamentare pentru: inventarierea taxelor și serviciilor obligatorii impuse IMM-urilor și cetățenilor, eliminarea obligațiilor inutile și supunerea oricăror noi reglementări unui test de impact economic.

„România are nevoie de un stat care să elibereze energia antreprenorială, nu să o complice. Trebuie să redăm demnitatea contribuabilului și respectul pentru munca sa”, a concluzionat acesta.

Prin această intervenție, deputatul AUR Petru Gabriel Negrea solicită măsuri urgente pentru reducerea birocrației și sprijinirea mediului de afaceri, considerând că actualul sistem împiedică dezvoltarea economică a țării.