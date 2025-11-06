Șofer prins la volan cu permisul suspendat când a intrat pe sens interzis în Gura Humorului în fața polițiștilor



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiști din Gura Humorului au observat, miercuri dimineața, un autovehicul marca Ford circulând pe strada Avram Iancu, din direcția Pieței Agroalimentare către strada Piața Republicii, încălcând semnificația indicatorului „acces interzis”.

Vehiculul a oprit în parcarea special amenajată din spatele sediului Poliției Orașului Gura Humorului.

Polițiștii au legitimat conducătorul auto, un bărbat din Gura Humorului, care a prezentat o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere, valabilă între 6 și 21 octombrie 2025.

În urma verificărilor în bazele de date ale Poliției Române, s-a constatat că acesta are dreptul de a conduce suspendat din 22 octombrie 2025, pentru o perioadă de 90 de zile.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar testul cu aparatul DrugTest a fost negativ pentru toate substanțele.

În acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „conducerea unui autovehicul cu dreptul de a conduce suspendat”, urmând a fi soluționat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului.