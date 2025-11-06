Pagube de circa 400.000 de lei în urma incendiului care a afectat o gospodărie din Păltinoasa



Secția 10 Poliție Rurală Gura Humorului a fost anunțată, miercuri seara în jurul orei 18:40, prin apel la 112 de un bărbat de 64 de ani din satul Păltinoasa, care a semnalat că locuința sa a fost cuprinsă de flăcări.

Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că incendiul a afectat casa de locuit și o anexă folosită ca adăpost pentru animale, ambele formând un corp comun.

Proprietarul a declarat că a simțit miros de fum în timp ce se afla în locuință, iar la ieșire a observat flăcări la nivelul acoperișului, care s-au extins rapid către întreaga casă și anexă.

Acesta a precizat că în cursul zilei folosise un boiler din baia locuinței pentru a încălzi apă, iar incendiul pare să fi pornit de la hornul acestuia.

Înainte de propagarea flăcărilor, bărbatul a reușit să evacueze două cabaline din adăpost.

Incendiul a distrus aproximativ 60% din casa de locuit și anexa, pe o suprafață de circa 150 m², cauzând pagube materiale estimate la 400.000 de lei, iar locuința nu era asigurată.

Pompierii au stabilit că sursa probabilă a incendiului a fost un coș de fum neizolat sau deteriorat, aflat în contact cu materiale combustibile.

Pentru stingerea incendiului au intervenit trei autospeciale ale ISU Bucovina – Gura Humorului, o autospecială a SVSU Cornu Luncii și o ambulanță SMURD, reușind să limiteze propagarea flăcărilor la alte proprietăți. Nu au fost raportate victime omenești, ci doar pagube materiale.

În acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „distrugere din culpă”.