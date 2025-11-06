Accident în Hurjuieni: Bărbat rănit după ce s-a răsturnat cu un utilaj cu cupă telescopică



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți au fost sesizați, miercuri la ora 15:15 prin apel la 112 despre un accident în satul Hurjuieni, comuna Gălănești, unde o persoană s-a răsturnat cu un excavator și a rămas blocată.

La fața locului, polițiștii au constatat că un bărbat din comuna Gălănești, aflat în cupa telescopică a unui utilaj pentru a curăța crengile uscate ale unui copac, a fost implicat într-un accident.

Utilajul s-a dezechilibrat și s-a răsturnat pe partea dreaptă, iar bărbatul a căzut din cupă, lovindu-se la cap.

Victima a fost preluată de un echipaj de ambulanță și transportată la Spitalul Municipal Rădăuți pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Un echipaj al Postului de Poliție Frătăuții Noi, prezent la fața locului, a acordat primul ajutor victimei, a asigurat zona incidentului și a fluidizat traficul. Polițiștii au confirmat că bărbatul deține permis de conducere valabil, urmând a se verifica dacă manitoul este înregistrat sau înmatriculat.