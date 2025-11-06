Un bărbat a murit într-un autobuz pe traseul Suceava-Siret

Intră acum și în grupul de
Polițiștii Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți au fost sesizați, miercuri seara, prin apel la 112 de către un șofer de autobuz, care a anunțat că un pasager a decedat în timpul unei curse pe traseul Suceava-Grănicești-Siret.
Echipajul de poliție s-a deplasat la fața locului, în stația din satul Dumbrava, comuna Grănicești, unde a constatat că pasagerul, un bărbat de 76 de ani din localitate, nu mai prezenta semne vitale.
Șoferul, angajat al unei companii de transport din Suceava, a declarat că a preluat pasagerul din zona Lukoil Grănicești și a observat decesul acestuia la sosirea în stația Dumbrava, motiv pentru care a alertat autoritățile.
Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava a confirmat decesul, iar un tehnician criminalist din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți a efectuat cercetarea la fața locului.
În urma examinării cadavrului, nu au fost identificate urme de violență sau alte elemente care să ridice suspiciuni privind cauza decesului.
Cadavrul a fost transportat la morga Serviciului Județean de Medicină Legală Suceava pentru examenul medico-legal.
Intră acum și în grupul de