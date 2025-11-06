Un bărbat a murit într-un autobuz pe traseul Suceava-Siret



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți au fost sesizați, miercuri seara, prin apel la 112 de către un șofer de autobuz, care a anunțat că un pasager a decedat în timpul unei curse pe traseul Suceava-Grănicești-Siret.

Echipajul de poliție s-a deplasat la fața locului, în stația din satul Dumbrava, comuna Grănicești, unde a constatat că pasagerul, un bărbat de 76 de ani din localitate, nu mai prezenta semne vitale.

Șoferul, angajat al unei companii de transport din Suceava, a declarat că a preluat pasagerul din zona Lukoil Grănicești și a observat decesul acestuia la sosirea în stația Dumbrava, motiv pentru care a alertat autoritățile.

Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava a confirmat decesul, iar un tehnician criminalist din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți a efectuat cercetarea la fața locului.

În urma examinării cadavrului, nu au fost identificate urme de violență sau alte elemente care să ridice suspiciuni privind cauza decesului.

Cadavrul a fost transportat la morga Serviciului Județean de Medicină Legală Suceava pentru examenul medico-legal.