Politolog sucevean: Principala nemulțumire a oamenilor este că reforma lui Ilie Bolojan a început tăind de la săraci, nu de la bogați


Politologul sucevean Adrian Botezatu critică dur reforma administrației inițiată de premierul Ilie Bolojan, susținând că aceasta a vizat în primul rând categoriile vulnerabile.

„Când a început reforma, Bolojan a tăiat de la săraci, dar nu s-a atins de bogați. De aici vine nemulțumirea oamenilor, din această fățărnicie și ipocrizie. Statul nu funcționa prost din cauza mamelor cu copii, a persoanelor cu handicap sau a văduvelor de război. Astea nu erau problemele principale ale finanțării statului”, a declarat Botezatu.

El a atras atenția și asupra reducerii burselor elevilor și studenților, considerând că această decizie a avut un efect de bumerang.

„Studenții, care de obicei votau cu dreapta, s-au simțit lipsiți de beneficii asociate stângii. Poate data viitoare lumea va vota mai înțelept”, a comentat politologul, sugerând că aceste măsuri ar putea influența comportamentul electoral.

Referitor la propunerea de reducere a numărului de parlamentari, Botezatu se arată sceptic, comparând-o cu „fachirismul politic” din cazul pensiilor magistraților.

„Am mai văzut astfel de legi care sunt făcute să nu treacă. Se creează aparența reformei, dar totul e doar circ electoral, fără intenția reală de a rezolva problema”, a concluzionat acesta.


