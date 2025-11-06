Incendiu în Cajvana: Pompierii au intervenit cu nouă autospeciale pentru a lichida focul



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În dimineața zilei de 6 noiembrie 2025, la ora 6:23, un incendiu a fost anunțat prin apel la 112 în localitatea Cajvana.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari ai Gărzii de Intervenție Solca și ai Detașamentului Rădăuți, sprijiniți de Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență Cajvana, Arbore și Botoșana, au intervenit cu 9 autospeciale de stingere pentru a localiza și lichida focul.

La sosirea echipajelor, flăcările cuprinseseră acoperișul comun al unei case de locuit și al unei anexe, existând riscul extinderii la întreaga gospodărie.

Incendiul a fost stins la ora 8:26.

Focul a distrus acoperișul clădirii, construit din lemn cu învelitoare din tablă, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, afectând bunurile din pod, tavanul, pereții laterali și interiori, precum și alte bunuri materiale din interior.

Cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic generat de un coș de fum neprotejat corespunzător față de materialele combustibile.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Datorită intervenției rapide, pompierii au salvat restul construcției afectate și două anexe gospodărești (un adăpost de animale și un depozit de furaje), împreună cu bunurile aferente.