Colocviul Internațional „Eugeniu Coșeriu” 2025: Libertatea în limbaj, cultură și gândire

În perioada 7–8 noiembrie 2025, Universitatea Națională „Yuriy Fedkovici” din Cernăuți găzduiește cea de-a XVIII-a ediție a Colocviului Internațional de Științe ale Limbajului „Eugeniu Coșeriu” (CISL), organizat în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Universitatea de Stat din Moldova.

Tema centrală a evenimentului, „Coșeriu și principiul libertății”, explorează libertatea ca fundament al vorbirii și expresie a creativității lingvistice în gândirea coșeriană.

Colocviul reunește peste 70 de cercetători din România, Republica Moldova, Ucraina, Spania, Germania, Italia și Japonia, într-un dialog interdisciplinar despre libertatea în limbaj, cultură și gândire.

Printre vorbitorii în plen se numără Eugenia Bojoga (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca), Cristinia Paladian (Universitatea Națională „Yuriy Fedkovici”, Cernăuți), Ludmila și Cristina Zbanț (Universitatea de Stat din Moldova), Ikarashi Keita (Universitatea din Nagaoka, Japonia), Ana Agud (Universitatea din Salamanca, Spania), precum și Sanda-Maria Ardeleanu, Mircea A. Diaconu și Rodica Nagy (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava).

Desfășurat în format hibrid, evenimentul include secțiuni tematice precum Eugeniu Coșeriu, Lingvistică generală și aplicată, Discurs literar și semiotic, Tradiție și cultură, Dialog intercultural.

Organizarea este asigurată de un comitet format din conf. univ. dr. Cristinia Paladian și conf. univ. dr. Felicia Vrânceanu (Cernăuți), prof. univ. DHC Sanda-Maria Ardeleanu, inițiatoarea colocviului din 1992, conf. univ. dr. Angela Grădinaru (Chișinău) și cercetător CSIII habil. Cristina Bleorțu (Suceava).

Deschiderea oficială va avea loc vineri, 7 noiembrie, la ora 10:00, și poate fi urmărită online pe platforma Google Meet, accesând link-ul: https://meet.google.com/wke-wuxq-ptu. Evenimentul continuă tradiția parteneriatului istoric dintre cele trei universități, consolidând dialogul științific internațional.