Restricții de circulație pe DN 17, în Păltinoasa,  pentru lucrări la rosturile de dilatație



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași anunță că, începând de luni, 10 noiembrie 2025, vor fi efectuate lucrări de înlocuire a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație pe DN 17, în localitatea Păltinoasa.

Lucrările vizează tronsoanele de la km 226+050 – 226+150 și km 227+300 – 227+400.

Pe durata intervențiilor, traficul rutier va fi restricționat pe un sens de mers, fiind reglementat prin semafoare.

De asemenea, viteza de deplasare în zona afectată va fi limitată la 30 km/h.

Lucrările sunt estimate să dureze aproximativ zece zile, în funcție de condițiile meteorologice.

DRDP Iași face apel la înțelegerea conducătorilor auto pentru disconfortul temporar cauzat și recomandă respectarea semnalizărilor rutiere pentru a asigura siguranța în trafic.