Premierul Ilie Bolojan prelungește cu încă o lună o decizie privind centura Gura Humorului



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a avut, vineri dimineața, o nouă întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, în biroul acestuia, pentru a-l convinge pe acesta de necesitatea urgentării aprobării indicatorilor tehnico-economici pentru varianta ocolitoare Gura Humorului.

În cadrul discuțiilor, premierul Bolojan a insistat din nou pe reducerea devizului lucrării considerând că prețul de 150 de milioane de euro este mare.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, i-a explicat din nou premierului că în urma licitației se poate regla prețul investiției și că o reducere a devizului presupune în primul rând reluarea circuitului de avizare, dar și riscul ca la licitație să nu se prezinte constructori interesați.

El i-a transmis premierului și scrisoarea prin care CJ Suceava se angajează să asigure fonduri pentru jumătate din cofinanțarea guvernului, dar acesta a rămas pe poziție, cerând doar reducerea devizului.

Președintele Șoldan a arătat că a urmează ca devizul să fie refăcut, ceea ce va duce la prelungirea cu cel puțin o lună de zile a aprobării Hotărârii de Guvern privind centura Gura Humorului.

Reamintim că inițial, costurile pentru realizarea proiectului centurii Gura Humorului în baza documentației realizate de administrația liberală a județului au fost estimate la 540 de milioane de euro, iar după actualizare se ridicau la circa 700 de milioane de euro.

După ce a preluat conducerea CJ Suceava, Gheorghe Șoldan a găsit o soluție ce poate fi finanțată pentru realizarea acestei investiții, respectiv execuția în două etape, la half-profile, ceea ce înseamnă că se va face într-o primă etapă o variantă ocolitoare cu câte un singur sens de mers, cu un cost de circa 150 de milioane de euro, urmând ca în etapa a doua să fie finalizată lucrarea ca drum de mare viteză.

Finanțarea proiectului este asigurată din fonduri europene prin Programul Operațional Transporturi 2021-2027 care asigură 60 la sută din costul investiției, urmând ca Guvernul să asigure 30 la sută, iar CJ Suceava restul de 10 la sută și cheltuielile neeligibile.