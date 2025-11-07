Șofer depistat fără permis în timp ce alimenta la o stație de carburanți din Gura Humorului


Un echipaj al Poliției Orașului Gura Humorului a observat, joi, în jurul prânzului, un autovehicul marca Ford staționat într-o benzinărie de pe Bulevardul Bucovina, în timp ce șoferul alimenta mașina.

Polițiștii au solicitat conducătorului auto prezentarea documentelor de identitate și a celor ale vehiculului.

În urma verificărilor în bazele de date ale Poliției Române, s-a constatat că șoferul, un bărbat de 40 de ani din Gura Humorului, avea dreptul de a conduce suspendat din 22 octombrie 2025, pentru o perioadă de 90 de zile.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat un rezultat de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatului i s-a comunicat că nu mai are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice până la finalizarea cercetărilor.

În acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „conducerea unui autovehicul cu dreptul de a conduce suspendat” urmând ca dosarul să fie soluționat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului, județul Suceava.


