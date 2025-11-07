Bărbați din Vulturești, prinși de jandarmi în pădure la Gura Humorului la cules ilegal de trufe



Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Suceava, plutonier major Magdalena Hatnean, a declarat că în cursul zilei de vineri, jandarmii din cadrul Detașamentului Gura Humorului au depistat, în zona Ocolului Silvic Gura Humorului, doi bărbați de 44 și 28 de ani, domiciliați în comuna Vulturești, care recoltau trufe ilegal.

Aceștia aveau asupra lor 2,6 kilograme de trufe, fără a deține documente care să ateste proveniența legală a acestora.

Pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 171/2010 privind contravențiile silvice, cei doi au fost amendați cu câte 2.000 de lei fiecare.

De asemenea, pentru pătrunderea în fondul cinegetic cu câini, contrar Legii nr. 407/2006 a vânătorii și protecției fondului cinegetic, aceștia au primit amenzi suplimentare de câte 250 de lei.

Cantitatea de 2,6 kilograme de trufe a fost confiscată și predată Ocolului Silvic Gura Humorului pentru verificări suplimentare și aplicarea măsurilor legale.

Jandarmeria Suceava a anunțat că va continua acțiunile de monitorizare și control pentru prevenirea și combaterea recoltării ilegale de trufe, în contextul în care astfel de incidente au fost semnalate frecvent în ultima perioadă.

„Vom acționa ferm pentru protejarea fondului forestier și respectarea legislației de mediu”, a transmis sursa citată.