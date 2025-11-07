Întrerupere programată a alimentării cu apă potabilă, marți, în Suceava și Ipotești



ACET S.A. Suceava anunță că, în vederea executării unor lucrări programate, alimentarea cu apă potabilă va fi întreruptă marți, 11 noiembrie 2025, între orele 07:00 și 18:00, în mai multe zone din municipiul Suceava și comuna Ipotești.

Zonele afectate din municipiul Suceava includ străzile: bulevardul 1 Decembrie 1918, Pictor Șerban Rusu Arbore, Universității (de la intersecția cu bulevardul 1 Mai până la Spitalul de Îngrijiri Paliative „Sf. Mc. Zenovie Doctorul”), Bradului, Ștefan Tomșa, Nichita Stănescu, Emil Cioran, Paris, Roma, Viena, Londra, Madrid, Berlin, Petre Comărnescu, Izvoarele Cetății, Sucevița, precum și punctele termice A.N.L.-Obcini și Pompieri.

În zona centrală a municipiului, apa va fi furnizată cu debit redus.

De asemenea, localitatea Ipotești din comuna Ipotești va fi afectată de această întrerupere.

La reluarea furnizării apei, există posibilitatea ca aceasta să prezinte o turbiditate mai mare. În astfel de cazuri, se recomandă lăsarea robinetului deschis câteva minute și utilizarea apei doar în scopuri menajere până la limpezirea acesteia. Dacă problema persistă, cetățenii sunt rugați să contacteze Dispeceratul ACET S.A. Suceava, la care o echipă specializată se va deplasa pentru a soluționa sesizarea.

ACET S.A. Suceava își cere scuze pentru disconfortul creat și mulțumește pentru înțelegere.