Gheorghe Șoldan, ales vicepreședinte național PSD pentru dezvoltare regională și infrastructură

Vineri, 7 noiembrie 2025, în cadrul Congresului PSD, Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava și al organizației județene PSD Suceava, a fost ales vicepreședinte național al partidului, responsabil pentru dezvoltare regională și infrastructură.

Acesta face parte din echipa condusă de președintele PSD, Sorin Grindeanu, formată din 27 de membri, incluzând patru prim-vicepreședinți și vicepreședinți pe zone de dezvoltare și domenii de activitate.

În cadrul congresului, Sorin Grindeanu a anunțat modificarea statutului partidului prin eliminarea etichetei de „progresiști”, accentuând revenirea la valorile tradiționale și la o stângă românească responsabilă.

„Vremea improvizațiilor a trecut. PSD are nevoie de o linie ideologică fermă, de o viziune economică clară și de o voce puternică în politica internațională. Românii așteaptă soluții pentru salarii, spitale, școli, locuri de muncă decente, siguranță economică pentru familii – nu experimente ideologice”, a declarat Grindeanu.

Alegerea lui Gheorghe Șoldan în această funcție reflectă încrederea acordată de conducerea PSD pentru expertiza sa în gestionarea proiectelor de infrastructură și dezvoltare regională, domenii-cheie pentru strategia națională a PSD.