Primăria Suceava compară atitudinea locuitorilor din două zone ale orașului privind regenerarea urbană: Parcare modernă pe strada Păcii vs blocarea desființări garajelor pe strada Oituz

Primăria Suceava atrage atenția asupra contrastului dintre două zone ale orașului, unde atitudinea cetățenilor față de proiectele de modernizare urbană a generat rezultate complet diferite.

Pe strada Oituz, un grup restrâns de proprietari de garaje încearcă să blocheze un șantier de regenerare urbană, întârziind astfel procesul de modernizare, arată sursa citată care consideră că acest lucru afectează majoritatea locuitorilor din zonă, care nu beneficiază de o îmbunătățire a calității vieții din cauza acestor obstacole.

În schimb, pe strada Păcii, cetățenii au susținut inițiativa Primăriei, având încredere în procesul de remodelare urbană.

Rezultatul a fost unul remarcabil: 40 de noi locuri de parcare, trotuare refăcute și zone verzi revitalizate, contribuind semnificativ la creșterea calității vieții în cartier.

„Domeniul public aparține celor mulți, este al tuturor. Ne vom lupta până la capăt pentru acest crez!” a transmis Primăria Suceava, subliniind angajamentul ferm de a continua proiectele care servesc interesul comunității.

Municipalitatea îndeamnă cetățenii să colaboreze pentru a transforma Suceava într-un oraș mai modern și mai prietenos pentru toți locuitorii săi.