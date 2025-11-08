IPS Calinic, de Soborul Sfinților Mihail și Gavriil, mesaj de felicitare pentru cei cu nume de înger atât din țară cât și din străinătate



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Într-un gest plin de căldură duhovnicească, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a transmis un mesaj de felicitare tuturor celor care poartă nume de înger, cu ocazia sărbătoririi Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil.

În mesajul său, ÎPS Calinic adresează urări de binecuvântare creștinilor din țară și din străinătate, credincioșilor, monahilor, ierarhilor, preoților și diaconilor care poartă aceste nume sfinte.

„Dumnezeu să vă rânduiască, pe măsura numelui îngeresc pe care îl purtați, mari daruri în Duhul Lui cel Sfânt, ani mulți și buni cu împliniri spirituale, intelectuale, profesionale și materiale, ca bucurându-vă, să fiți bucurie și pentru cei de lângă voi!”, a transmis Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

Cu o profundă prețuire în Domnul Iisus Hristos, ÎPS Calinic îndeamnă la o viață trăită în spiritul credinței și al bucuriei, pentru a fi lumină și sprijin pentru comunitate.