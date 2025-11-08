Un sucevean de 29 de ani, condamnat pentru infracțiuni rutiere, adus din Olanda și încarcerat


Poliția Română a anunțat, sâmbătă, că reușit o nouă operațiune internațională de extrădare, aducând în țară vineri, 7 noiembrie, un tânăr din județul Suceava căutat pentru comiterea de infracțiuni la regimul rutier.

Bărbatul, în vârstă de 29 de ani, a fost localizat și predat de autoritățile olandeze, după ce fugise din țară pentru a evita executarea pedepsei.

Condamnat definitiv de Judecătoria Gura Humorului la 1 an și 9 luni de închisoare, tânărul era căutat pentru fapte la regimul rutier, care au pus în pericol siguranța publică.

Acesta a fost prins în Olanda, unde se sustrăgea de la executarea pedepsei, adus în țară și plasat în penitenciar în vederea executării mandatului.


