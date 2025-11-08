Concursul Centrelor de Excelență „Cătălin Țigăeru” – Ediția XXII, excelență în matematică la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava



Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava a găzduit, vineri, 7 noiembrie, cea de-a 22-a ediție a Concursului Centrelor de Excelență „Cătălin Țigăeru”, un eveniment emblematic dedicat elevilor talentați la matematică din clasele V-XII. Organizat în cadrul Zilelor Colegiului, concursul a reunit 281 de participanți din județele Suceava, Bacău, Botoșani, Iași, Neamț și Vrancea, din peste 300 de elevi înscriși, demonstrând apetitul tinerilor pentru performanță și competitivitate.

Competiția, inițiată în urmă cu peste două decenii ca răspuns la fenomenul „brain drain” și susținută de Centrele Județene de Excelență, a fost organizată de Colegiul Național „Ștefan cel Mare” în colaborare cu Inspectoratul Școlar Suceava, Centrul Județean de Excelență Suceava, Filiala Județeană a Societății de Științe Matematice din România și Asociația Profesioniștilor CNSCM Suceava.

Evenimentul poartă numele regretatului universitar sucevean Cătălin Țigăeru, care a contribuit cu pasiune la succesul multor ediții.

Festivitatea de premiere, desfășurată în aceeași zi, la ora 18:30, în aula colegiului, a celebrat performanțele elevilor. Toți participanții au primit diplome, iar cei mai merituoși au fost recompensați cu premii în bani, exemplare ale Gazetei Matematice și albume aniversare ale colegiului.

Printre laureați s-au numărat elevi din toate clasele participante, cu rezultate remarcabile:

Clasa a V-a: 9 elevi au obținut Premiul I cu punctaj maxim (21 puncte), printre care Acatrinei M. Elisa, Albrecht I. Sophia și Bădiliță-Acozmi V. Maria (Colegiul Național Iași), precum și Spînu Cezar Damian și Nichiforel Adam (Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava).

Clasa a VI-a: 5 elevi au primit Premiul I, incluzând Butnaru Alexandru Dumitru, Ciobanu Robert și Vieru Daria (Colegiul Național Iași).

Clasa a VII-a: Palade Tudor Ștefan (Liceul Euroed Iași) a obținut Premiul I cu 17 puncte, iar Mihalache Teodora (Bacău) și Ciobanu David (Iași) au fost distinși cu Premiul II.

Clasa a VIII-a: Dumbrava Mihai (Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani) a obținut Premiul I cu punctaj maxim.

Clasa a IX-a: Marișcu Ioana-Amelia (Dorohoi) a câștigat Premiul I cu 15 puncte, iar Sfichi Andrei (Suceava) a obținut Premiul II.

Clasa a X-a: Daraban Cristian-Gabriel (Bacău) a fost premiat cu Premiul I (15 puncte).

Clasa a XI-a: Aioanei Mihăiță Sebastian (Rădăuți) a obținut Premiul I cu 17 puncte.

Clasa a XII-a: Aparaschivei Tudor Andrei (Suceava) a câștigat Premiul I cu punctaj maxim (21 puncte), urmat de David Nicolae Victor (Iași) cu Premiul II.

O aniversare dublă

Ediția din acest an a marcat și o coincidență specială: 130 de ani de la apariția Gazetei Matematice, publicație de referință a Societății de Științe Matematice din România, și 130 de ani de activitate a colegiului în sediul său actual, o clădire monument cu arhitectură neoclasică. Evenimentul a fost un prilej de a celebra atât excelența în matematică, cât și moștenirea culturală și educațională a colegiului.



Organizatorii au adresat mulțumiri domnului Marius Marchitan (Universitatea Suceava), care a prezidat comisia de elaborare a subiectelor, inspectorului de matematică Cătălin Angelo Bărbuță și doamnei Gabriela Scutaru, director al Centrului de Excelență Suceava, precum și colaboratorilor din țară și din SUA pentru calitatea probelor. De asemenea, profesorii evaluatori și membrii catedrei de matematică a colegiului au fost apreciați pentru dedicarea lor.

Concursul „Cătălin Țigăeru” rămâne un simbol al pasiunii pentru matematică și al sprijinului pentru tinerii talentați.

„Atât timp cât tinerii recunosc performanța la matematică drept o investiție profitabilă, noi, partenerii lor, nu ezităm să continuăm!”, a declarat profesorul Dan Popescu, unul dintre organizatori.