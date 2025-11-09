O femeie a murit într-un incendiu izbucnit la un han din Gura Humorului. Alte șapte persoane au fost evacuate



Un incendiu puternic a izbucnit duminică dimineața, în jurul orei 5:00, la o unitate de alimentație publică cu camere de cazare la mansardă, situată în localitatea Gura Humorului.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, incendiul a fost anunțat prin apel la 112, iar la fața locului au intervenit pompierii militari din subunitățile Gura Humorului, Suceava, Fălticeni și Câmpulung Moldovenesc, împreună cu lucrătorii SVSU Capu Câmpului și Cornu Luncii.

În total, au fost mobilizate 8 autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Din clădire au fost evacuate șapte persoane, inclusiv un minor, însă o altă persoană a fost dată dispărută în timpul intervenției.

Pompierii au lucrat pentru localizarea și stingerea incendiului, reușind să limiteze extinderea flăcărilor.

Din păcate, în interiorul mansardei a fost descoperit trupul carbonizat al persoanei dispărute, identificată ulterior ca fiind o femeie în vârstă de 78 de ani.

Suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 400 de metri pătrați.

Forțele de intervenție continuă operațiunile pentru stingerea completă a focului și pentru îndepărtarea efectelor negative.