Incendiul de la hanul din Gura Humorului a izbucnit din camera frigorifică

Un incendiu de proporții în care o femeie și-a pierdut viața a izbucnit duminică dimineața, în jurul orei 5:00, la o unitate de alimentație publică cu camere de cazare la mansardă, situată în localitatea Gura Humorului.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, flăcările au izbucnit într-o magazie a clădirii, mai exact în camera frigorifică, iar cauza probabilă a incendiului este de natură electrică, fiind atribuită efectului termic al curentului electric.

La fața locului au intervenit gradual pompierii militari din subunitățile Gura Humorului, Suceava, Fălticeni și Câmpulung Moldovenesc, împreună cu lucrătorii SVSU Capu Câmpului și Cornu Luncii.

Au fost mobilizate 8 autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Din clădire au fost evacuate șapte persoane, inclusiv un minor, însă o altă persoană a fost dată dispărută în timpul intervenției. Pompierii au localizat incendiul și au lucrat pentru stingerea acestuia, însă, din nefericire, în mansardă a fost descoperit trupul carbonizat al unei femei în vârstă de 78 de ani.

În prezent, forțele de intervenție continuă operațiunile pentru îndepărtarea efectelor negative ale incendiului.