Accident cu doi răniți și trei mașini implicate la Moara după ce un șofer beat a pierdut controlul mașinii într-o curbă

Două persoane au fost rănite, duminică dimineața, într-un accident produs pe drumul județean 209 C în comuna Moara.

Potrivit datelor preliminare din anchetă, duminică,09.11.2025, la ora 07:35, pe DJ 209C, pe traseul dintre localitatea Moara și Liteni, un bărbat de 29 de ani, din municipiul Suceava, aflat la volanul unui autoturism Peugeot, a pierdut controlul direcției într-un viraj la dreapta.

Acesta a intrat în coliziune cu un autoturism Daihatsu, condus de un bărbat de 61 de ani, din comuna Fântânele.

În urma impactului, autoturismul Peugeot a fost proiectat într-un alt autoturism, un Volkswagen Golf, condus de un bărbat de 33 de ani, din comuna Moara, care circula în spatele acestuia.

Accidentul s-a soldat cu rănirea conducătorului auto al autoturismului Peugeot și a unui pasager de 63 de ani, din comuna Moara, aflat pe scaunul din dreapta față al autoturismului Daihatsu.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatele au indicat o alcoolemie de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru conducătorul Peugeot, 0,11 mg/l pentru conducătorul Volkswagen Golf și 0,00 mg/l pentru conducătorul Daihatsu.

Poliția a deschis un dosar penal pentru infracțiunile de „vătămare corporală din culpă” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

Investigațiile continuă pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale producerii accidentului.