Dosar penal pentru ucidere din culpă și distrugere în urma incendiului de la Hanul Vânătorului din Gura Humorului

Poliția Gura Humorului a deschis, duminică, un dosar penal pentru infracțiunile de ucidere din culpă și distrugere din culpă după incendiul de la Hanul Vânătorului din Gura Humorului.

Potrivit primelor date din ancheta polițiștilor, duminică dimineața în jurul orei 05:02, autoritățile au fost alertate cu privire la un incendiu violent izbucnit la Hanul Vânătorului, situat pe Bulevardul Bucovina din orașul Gura Humorului.

La fața locului s-au deplasat lucrători ai compartimentului de ordine publică urbană Gura Humorului, care au constatat că flăcările se manifestau intens la întreaga clădire, pornind din camera centralei și extinzându-se rapid.

Din primele verificări, s-a stabilit că o femeie de 78 de ani, din orașul Moinești, județul Bacău, care se afla în camera 8 a hanului, nu a reușit să evacueze clădirea la timp, iar corpul ei carbonizat a fost găsit după intervenția pompierilor.

Pompierii din cadrul ISU Suceava au stabilit drept cauza preliminară a incendiului efectul termic al curentului electric și nu există suspiciuni privind o provocare intenționată a incendiului.

Poliția a deschis un dosar penal pentru infracțiunile de ucidere din culpă și distrugere din culpă.