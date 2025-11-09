Urmărire în Rădăuți după un tânăr ucrainean beat care fusese implicat într-un scandal și a fugit când au venit jandarmii. În timpul urmăririi a intrat cu mașina într-un parapete de pe șoseaua de centură și a fugit pe jos



Un șofer de 22 de ani, cetățean ucrainean, beat (1,12 mg/l în aerul expirat), a fugit de la un scandal, a ignorat semnalul poliției, a intrat cu mașina în parapet și a abandonat-o, iar polițiștii au intrat în coliziune ușoară cu autoturismul abandonat.

Potrivit datelor din anchetă, polițiștii din cadrul Biroului Ordine Publică al Poliției Municipiului Rădăuți, aflați în patrulare, au fost alertați, sâmbătă seara în jurul orei 23:40, de jandarmii Detașamentului nr. 5 Rădăuți despre un incident în fața localului Tabasco.

Un individ implicat într-un scandal s-a urcat într-un autoturism Audi cu numere de înmatriculare din Marea Britanie și a părăsit locul, fiind suspectat că ar conduce sub influența alcoolului.

La ora 23:45, pe strada Calea Bucovinei, polițiștii au observat un autoturism Audi A6 fără plăcuță de înmatriculare frontală și au efectuat semnal regulamentar de oprire.

Conducătorul auto a ignorat semnalul și a accelerat, fiind urmărit pe DN CRD Rădăuți, între sensurile giratorii Nordic Twins și cel spre comuna Dornești.

Din cauza vitezei excesive, șoferul a pierdut controlul, a intrat în parapetul de pe partea stângă și a abandonat vehiculul pe carosabil, fugind de la locul accidentului.

Autospeciala de poliție a intrat în coliziune ușoară cu autoturismul abandonat, din care ieșea fum, din cauza vizibilității reduse.

Polițiștii nu au suferit leziuni și au refuzat transportul la spital.

Un echipaj al Serviciului Rutier Suceava a preluat cazul, testând polițistul care conducea autospeciala cu etilotestul, rezultatul fiind negativ.

În interiorul autoturismului Audi a fost găsit un portofel cu documentele unui tânăr de 22 de ani, cetățean ucrainean.

În jurul orei 01:00, o patrulă a identificat o persoană corespunzătoare semnalmentelor în zona stației Peco Mol din Rădăuți.

La vederea polițiștilor, individul a încercat să fugă, dar a fost imobilizat și încătușat fără incidente.

La sediul Poliției Rădăuți, suspectul a fost identificat ca fiind cetățeanul ucrainean de 22 de ani.

Testat cu etilotestul, acesta avea o alcoolemie de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar testul drugtest a fost negativ.

Având în vedere concentrația ridicată de alcool, suspectul a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.

Ulterior, acesta a fost internat la secția de Psihiatrie a spitalului.

Poliția continuă cercetările pentru infracțiunea de conducere sub influența băuturilor alcoolice, urmând ca măsurile legale să fie dispuse în funcție de rezultatul analizelor de sânge.