Președintele Gheorghe Șoldan este contrariat de abordarea premierului Ilie Bolojan în privința variantei ocolitoare Gura Humorului: Nu înțeleg de ce vor să blocheze un proiect aprobat deja pe fonduri europene

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, și-a reafirmat surprinderea că premierul Ilie Bolojan refuză aprobarea variantei ocolitoare Gura Humorului în condițiile în care proiectul a fost aprobat pentru a fi finanțat cu fonduri europene.

Într-o declarație de presă susținută în comuna Moara, Șoldan a spus că a discutat, vineri, la Guvern cu premierul Ilie Bolojan, vicepremierul Marian Neacșu, directorul CNAIR Cristian Pistol și reprezentanți ai Ministerului Transporturilor despre varianta ocolitoare Gura Humorului.

Șoldan a declarat că nu este la prima discuție cu premierul Bolojan pe această temă, subliniind că poziția acestuia este bine cunoscută.

La preluarea mandatului, Șoldan a găsit un studiu de fezabilitate neactualizat pentru varianta ocolitoare, care estima costuri de 540 de milioane de euro. După actualizare, suma a crescut la 746 de milioane de euro, considerată exorbitantă pentru un traseu de doar 10 kilometri.

Pentru a face proiectul viabil, CJ Suceava a refăcut studiul, utilizând o parte din documentația unui proiect mai vechi al Autostrăzii Nordului. Acest lucru a permis reutilizarea avizelor de la Ministerul Mediului și Agenția Națională pentru Arii Protejate, economisind timp, având în vedere că traseul traversează albia unui râu pe o lungime de 5 kilometri.

Noul deviz a redus costurile la 180 de milioane de euro (inclusiv TVA) pentru construcții și montaj.

Proiectul beneficiază de o finanțare mixtă: 60% din fonduri europene prin Programul Operațional Transport 2021-2027, 40% cofinanțare de la bugetul de stat, din care CJ Suceava s-a angajat să acopere jumătate, adică 20% din costurile totale de construcție – o premieră pentru un consiliu județean din România. Toate avizele necesare – de la Ministerul Finanțelor, Comisia Tehnico-Economică (CTE) a Ministerului Transporturilor și avizul interministerial – au fost obținute. Cu toate acestea, proiectul a fost retras de două ori de pe ordinea de zi a Guvernului, generând frustrări.

Premierul Bolojan a insistat asupra reducerii devizului cu încă 10%, propunere pe care Șoldan a considerat-o nerealistă, argumentând că nu este inginer constructor, la fel cum nici premierul nu este, și că prețul real va fi stabilit prin licitație.

Ca exemplu, Șoldan a menționat un alt proiect al CJ Suceava, în valoare de 85 de milioane de euro, pentru care s-au înscris 118 firme, demonstrând că licitațiile competitive reduc costurile în mod natural.

„Economia de 10% dorită de premier va fi realizată oricum prin licitație”, a subliniat Șoldan.

În ciuda obstacolelor birocratice, CJ Suceava a finalizat caietul de sarcini și a preluat responsabilitatea proiectului printr-un protocol cu CNAIR.

Proiectul prevede 5 luni pentru faza de proiectare și 20 de luni pentru execuție. Șoldan a anunțat că săptămâna viitoare documentația revizuită, cu devizul de 150 de milioane de euro, va fi rediscutată în cele trei comisii necesare, estimând că aprobarea Hotărârii de Guvern pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici ar putea fi obținută în decembrie 2025.

Șoldan a avertizat că transportatorii din județul Suceava, afectați de lipsa acestei variante ocolitoare – singurul coridor rutier care leagă Bucovina de Ardeal –, amenință cu proteste care ar putea bloca traficul.

El a respins speculațiile că blocajul proiectului ar fi motivat politic, din cauza apartenenței sale la PSD, și a declarat că i-a propus premierului să demisioneze din funcțiile de vicepreședinte național al PSD și președinte al PSD Suceava dacă aceasta ar fi o piedică.

Bolojan a negat că apartenența politică ar influența decizia.

Președintele CJ Suceava a exprimat și nemulțumirea față de întârzierea fondurilor promise pentru reparațiile necesare după inundațiile din Broșteni, din urmă cu patru luni, sugerând că există o posibilă lipsă de bunăvoință din partea Guvernului.

„Am realizat într-un an ce alții nu au făcut în decenii. Județul Suceava merită acești bani, mai ales că vorbim de fonduri europene care stimulează economia”, a afirmat Șoldan.

Președintele CJ Suceava a arătat că blocarea unui proiect deja aprobat pe fonduri europene este greu de înțeles.

„Nu înțeleg de ce vor să blocheze un proiect aprobat deja pe fonduri europene”, a conchis Șoldan.