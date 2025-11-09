Incendiul de la Hanul Vânătorului din Gura Humorului a mistuit complet restaurantul și bucătăria acestuia, opt camere de locuit, precum și spațiile tehnice aferente



Intervenția pompierilor la incendiul devastator izbucnit duminică dimineața la Hanul Vânătorului, situat pe Bulevardul Bucovina din Gura Humorului s-a încheiat după ore intense de luptă cu flăcările.

Potrivit unui bilanț preliminar al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava pagubele materiale sunt semnificative.

Flăcările, care au pornit din camera centralei și s-au propagat rapid la întreaga clădire, au distrus complet restaurantul și bucătăria acestuia, opt camere de locuit, precum și spațiile tehnice aferente.

În incendiu a murit o femeie de 78 de ani, din Moinești-Bacău, ce era cazată la camera 8.

Au fost afectate obiecte de mobilier, aparatură electrică, elemente de construcție pentru închideri perimetrale și alte bunuri interioare.

De asemenea, instalația de panouri fotovoltaice a fost grav degradată în urma propagării focului.

Prin intervenția lor pompierii au reușit să salveze un foișor, o construcție modulară și un autoturism parcat în imediata apropiere a hanului, prevenind extinderea flăcărilor la alte structuri.

Cauza probabilă rămâne efectul termic al curentului electric, fără suspiciuni de incendiere intenționată, conform primelor evaluări.

Poliția continuă investigațiile în cadrul dosarului penal deschis pentru infracțiunile de ucidere din culpă și distrugere din culpă, urmând să stabilească toate circumstanțele tragediei, inclusiv rolul factorilor tehnici în declanșarea focului.