Urmărire la Bogdănești: Adolescent fără permis prins după ce a ajuns cu mașina în șanț



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O patrulă din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Vadu Moldovei a efectuat, vineri seara la ora 23:30, semnale regulamentare de oprire unui autoturism Volkswagen pe drumul comunal Plopi din comuna Bogdănești.

Conducătorul auto a ignorat semnalul polițiștilor și a virat la stânga pe DC 14 Plopi, în direcția cimitirului din localitate.

După aproximativ 300 de metri, într-o curbă la stânga, șoferul a pierdut controlul volanului, iar vehiculul a derapat într-un șanț de pe marginea carosabilului.

Polițiștii au constatat că la volan se afla un tânăr de 17 ani, din comuna Bogdănești, care era singur în autoturism.

La solicitarea prezentării documentelor, acesta a declarat că nu deține niciun act al vehiculului și că nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Verificările în bazele de date ale poliției au confirmat că tânărul nu are permis de conducere valabil. De asemenea, s-a stabilit că plăcuțele de înmatriculare ale autoturismului corespund unui alt vehicul.

Conducătorul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tânărul nu a suferit leziuni în urma incidentului și a refuzat transportul la Spitalul Municipal Fălticeni pentru îngrijiri medicale.

Poliția a întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „punerea în circulație sau conducerea unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare” ce urmează să fie instrumentat de lucrătorii Postului de Poliție Bogdănești.