Tragedie în Măriței: Un bărbat de 34 de ani a murit electrocutat în camera centralei



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Dărmănești au fost sesizați, sâmbătă la ora 12:41, prin apel la 112 de către un membru al familiei despre un incident grav petrecut în satul Măriței, comuna Dărmănești.

Apelantul a raportat că un bărbat de 34 de ani s-a electrocutat în locuința sa, în camera centralei, și nu mai prezenta semne vitale.

La sosirea polițiștilor, bărbatul, găsit căzut pe podeaua camerei centralei, era supus manevrelor de resuscitare de către un echipaj medical SMURD Suceava.

Din păcate, eforturile au fost în zadar, decesul fiind declarat la ora 13:36, cu diagnosticul „stop cardio-respirator, asistolic, neresponsiv la manevrele de resuscitare”.

Din verificări, s-a stabilit că bărbatul locuia împreună cu soția sa în imobilul din satul Măriței.

În dimineața zilei de 8 noiembrie, în jurul orei 09:00, soția acestuia a plecat la slujba de la biserică, lăsându-l singur acasă.

La întoarcerea sa, în jurul orei 12:00, l-a găsit prăbușit în camera centralei. Observând că nu prezenta semne vitale, aceasta a cerut unui membru al familiei să alerteze serviciile de urgență.

Un tehnician criminalist din cadrul Serviciului Criminalistic al IPJ Suceava a efectuat cercetări la fața locului. Examinarea cadavrului nu a relevat urme de violență, însă lângă victimă a fost găsit un cablu electric conectat la un tablou de organizare șantier trifazic, marca SCAME.

Conductorii electrici prezentau urme de deteriorare și destratificare a materialului izolator, ceea ce sugerează că accidentul ar fi fost cauzat de un defect al instalației care alimenta pompa electrică a centralei.

În locuință nu au fost identificate urme de răvășire.

Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Clinic Județean Suceava, unde urmează să fie efectuată necropsia de către Serviciul Județean de Medicină Legală (SJML) Suceava, pentru a stabili cu exactitate cauzele decesului.

Cercetările sunt continuate de lucrătorii Secției 5 Poliție Rurală Dărmănești pentru a clarifica toate circumstanțele producerii tragediei.